Doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakaladı. Şüphelilere toplam bir milyon 935 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. Salep soğanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeniden toprağa gömüleceği öğrenildi.

08.05.2024 20:33
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Doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

ADIYAMAN - Endemik bitki türleri arasında yer alan ve doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salep bitki soğanını toplayarak Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek suçunu işlediği tespit edilen Ş.A., R.A., C.A., S.A ve H.K. isimli şüpheli şahısların topladıkları 150 kg. salep bitkisi soğanı ile suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıslara toplam bir milyon 935 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Salep soğanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek yeniden toprağa gömüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğadan toplanması yasak olan salep soğanını izinsiz toplayan 5 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

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