Doğanpınar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Yerel

Doğanpınar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı coşkuyla karşılandı

Doğanpınar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı coşkuyla karşılandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, yerel halk arasında büyük bir coşku uyandırdı. Baharın gelişiyle birlikte yaklaşık 450 kişi katıldığı etkinlikte, kadınlar tarafından toplanan para ile 500 kişilik lokma hayrı düzenlendi. Köy camiinde duaların okunmasının ardından misafirlere ikramlar sunuldu. Bu geleneksel köy hayrı, bölgedeki sosyal dayanışmayı pekiştirirken, köy kültürün ve birlik ruhun simgesi haline geldi.

06.05.2024 14:58  Güncelleme: 15:04
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Doğanpınar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, yerel halk arasında büyük bir coşku uyandırdı.

Baharın gelişiyle birlikte köy sosyal hayatındaki önemli bir ritüel olan hayır etkinliğine yaklaşık 450 kişi katıldı. Bandırma'nın en yakın kırsal mahallesi olan Doğanpınar Mahallesi'nde kadınlar, sosyal medya hesapları üzerinde yaptıkları duyuru sonrası kısa sürede toplanan para ile 500 kişilik lokma hayrı düzenlendi. Doğanpınar köyünde geleneksel olarak düzenlenen hayra vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Köy camiinde duaların okunmasının ardından misafirlere ikramlar sunuldu. Lokma, peynir, zeytin, helva ve ayranın tadına varan katılımcılar, Doğanpınar köyünde gerçekleşen köy hayrının keyfini çıkardılar. Doğanpınar Mahallesi'nde düzenlenen bu geleneksel köy hayrı, bölgedeki sosyal dayanışmayı pekiştirirken, köy kültürün ve birlik ruhun simgesi haline geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğanpınar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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