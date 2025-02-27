Doğu Anadolu Belediyeler Birliği'nde İhale Sistemi Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Doğu Anadolu Belediyeler Birliği'nde İhale Sistemi Eğitimi Düzenlendi

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği\'nde İhale Sistemi Eğitimi Düzenlendi

Doğu Anadolu Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin çalışanları için düzenlenen eğitimde, kamu ihale süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin etkin ve şeffaf yürütülmesi hedefiyle bu programı gerçekleştirdi.

27.02.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
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Doğu Anadolu Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerde görev yapan çalışanlara yönelik ihale sistemi eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanımız Burhan Salın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale süreçleri ve uygulamalar hakkında önemli bilgiler aktararak katılımcıları bilgilendirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Belediyecilik hizmetlerinin daha etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi adına gerçekleştirilen bu eğitim programının hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğu Anadolu Belediyeler Birliği'nde İhale Sistemi Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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