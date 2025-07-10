Doğu Anadolu\'da Ekstrem Doğa Sporları Organizasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Erzurum Valiliği koordinasyonunda; İspir, Tortum, Uzundere ve Oltu ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen uluslararası ekstrem doğa sporları organizasyonu, Doğu Anadolu'nun saklı kalan doğa sporları potansiyelini gözler önüne serdi.

Her ilçede kaymakamlıklar ve belediyeler eliyle yürütülen çalışmalar sayesinde; yamaç paraşütünden rafting'e, dağ bisikletinden doğa yürüyüşlerine kadar birçok branş, zengin parkurlarla dünyaya tanıtıldı.

İspir, organizasyonun en dikkat çeken rotası oldu. Çoruh Vadisi'nin kesintisiz doğal akışı, sarp dağ yapısı, temiz havası ve altyapı desteği, ekstrem sporlar için adeta biçilmiş kaftan niteliğindeydi.

İspir Kaymakamlığı ve İspir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen hazırlık süreci, organizasyonun ana yükünü taşıyan etaplarda profesyonel ekiplerden ve katılımcı üniversitelerden tam not aldı.

Avrupa ve Asya'dan gelen sporcular, Çoruh Vadisi parkurlarını "Avrupa'daki birçok ekstrem rota ile yarışır nitelikte" olarak değerlendirirken, İspir'in doğa turizmi açısından taşıdığı potansiyelin yalnızca ulusal değil, uluslararası bir değer olduğunu vurguladılar.

Etkinliğe; birçok üniversite ve spor kulübü aktif katılım sağladı. Sporcular, İspir'de geçirdikleri zamanı sadece bir yarış değil, keşif ve deneyim yolculuğu olarak tanımladı.

Katılımcıların kamp kurduğu alanlar, tanıtım stantları ve medya noktalarıyla donatılan İspir, organizasyonun yalnızca bir etap merkezi değil, kalbi ve vitrini oldu.

Tortum, Uzundere ve Oltu ilçelerinde de ilgili kaymakamlıklar ve belediyelerin aktif iş birliği sayesinde, organizasyon yalnızca sporla sınırlı kalmayıp bölgesel kalkınmaya ve turizm tanıtımına büyük katkı sundu.

Bu iş birliği modeli, Doğu Anadolu'nun destinasyon gücünü artıran sürdürülebilir bir turizm yaklaşımının da habercisi oldu. - ERZURUM