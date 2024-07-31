Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilere Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilere Yapılan Saldırıyı Kınadı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilere Yapılan Saldırıyı Kınadı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda iki gazeteciye yapılan saldırıyı kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiride, gazetecilere yapılan saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, saldırganların hukuk önünde hesap vermeleri talep edildi. Ayrıca Erzurum Valiliği'nin olayla ilgili soruşturma açması ve tedbirler alması bekleniyor.

31.07.2024 19:06
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu(DAGC), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda iki gazeteciye yapılan saldırıyı yayınladığı bildiri ile kınadı.

DAGC Yönetim Kurulu, gazetecilere yapılan saldırı sebebiyle kınama bildirisi yayınladı.

DAGC'den yapılan açıklamada "Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu haber görüşmesi için kurum avukatı aracılığı ile davet edildikleri Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görüşme sırasında, hem hakarete hem de saldırıya maruz kalmışlardır " denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Olay sonrasında yüzünden darbe alan ve hastane acil servisine başvuran arkadaşımız Cihat İncesu darp raporu almış ve tedavi edilmiştir. Hadisenin meydana geldiği kurumda KUDAKA Genel Sekreteri'nin de aynı koridorda meydana gelen olaya müdahil olmaması da düşündürücüdür.

Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Amaçları kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkını temin etmek ve aydınlatmak olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama endişesi taşımadan görevlerini yapmaları gerekirken, bu tür saldırı ve hakaretlerle karşı karşıya kalmaları, hele hele olayın bir devlet kurumu çatısı altında meydana gelmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Bu çirkin saldırıyı yapanları kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Bu arada Erzurum Valiliğinin de olayla ilgili kurumda soruşturma açmasını, sorumlular hakkında yapılacak idari işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini, basın mensuplarının görevleri başında bu tür olaylarla karşılaşmamaları için gerekli uyarılarda bulunulmasını ve tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilere Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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