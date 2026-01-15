Doğu cephesi tarihî alanları çalıştayı sonuç raporu tamamlandı - Son Dakika
Doğu cephesi tarihî alanları çalıştayı sonuç raporu tamamlandı

Doğu cephesi tarihî alanları çalıştayı sonuç raporu tamamlandı
15.01.2026 12:17  Güncelleme: 12:18
Erzurum'un çevresinde, tarih boyunca düşman baskın ve istilalarına karşı savunma amacıyla yüksek görüş açısına sahip tepelere inşa edilen ecdat yadigarı tabyaların korunması ve hak ettiği değere kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir aşama daha tamamlandı.

Erzurum'un çevresinde, tarih boyunca düşman baskın ve istilalarına karşı savunma amacıyla yüksek görüş açısına sahip tepelere inşa edilen ecdat yadigarı tabyaların korunması ve hak ettiği değere kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir aşama daha tamamlandı. Erzurum Valiliğinin öncülüğünde gerçekleştirilen Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayının sonuç raporu hazırlandı.

Bilimsel ölçütlerle hazırlanan nihai rapor

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 7 Mayıs 2025 tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesinde düzenlenen çalıştayın ardından, katılımcı kurum ve birimler tarafından hazırlanan değerlendirme raporları Erzurum Teknik Üniversitesine iletildi. Söz konusu raporlar, ETÜ bünyesinde oluşturulan "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı Bilim Heyeti" tarafından bilimsel kriterler doğrultusunda değerlendirilerek birleştirildi ve nihai sonuç raporu oluşturuldu.

Alanında uzman isimlerden önemli katkılar

Çalıştaya; Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Heyeti Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Milli Savunma Bakanı Danışmanı E. Tuğgeneral Necdet Tuna, DKMP Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanı Hakan Orhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü V. Akif Ümüzer, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürü Ömer Aygül, Polatlı Belediyesi Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü (POTA) E. Alb. Kadim Koç, Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel'in katkıları, sonuç raporunun hazırlanmasında önemli rol oynadı.

Sonuç raporu Vali Çiftçi'ye sunuldu

Erzurum bölgesinin mevcut durumu dikkate alınarak bilimsel ve objektif ölçütlerle hazırlanan sonuç raporu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez tarafından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye takdim edildi.

Rektör Çakmak: "Koruma ve kalkınmayı birlikte hedefliyoruz"

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede; tabyaların ve şehitliklerin mevcut durumunun analiz edilmesi, korunmaya yönelik engellerin ortadan kaldırılması ve bu tarihi alanların tek bir yönetim çatısı altında toplanmasına yönelik sağlıklı bir yasal çerçevenin oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti. Çakmak, hazırlanan raporun hem tarihi mirasın korunmasına, hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak özgün bir yönetim modeli sunduğunu vurguladı.

Vali Çiftçi: Tarihimize ışık tutacak bir çalışma

Vali Mustafa Çiftçi ise yaptığı değerlendirmede, Doğu Cephesi'nin tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından bu çalışmanın tarihimize ışık tutacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sürecin yol haritası belirlenecek

Hazırlanan sonuç raporunun önümüzdeki günlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e takdim edilmesi; ardından nihai olarak Erzurum Milletvekilleri başta olmak üzere ilgili ve yetkili isimlerin katılımıyla yapılacak toplantıda sürecin yol haritasının belirlenmesi planlanıyor. - ERZURUM

Son Dakika Yerel Doğu cephesi tarihî alanları çalıştayı sonuç raporu tamamlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Doğu cephesi tarihî alanları çalıştayı sonuç raporu tamamlandı
