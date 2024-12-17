Doğu Kesimlerde Yağış ve Çığ Tehlikesi

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9 - İSTANBUL