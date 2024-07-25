Doğu'nun Çukurova'sından çevre illere sebze ve meyve satılıyor - Son Dakika
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Doğu'nun Çukurova'sından çevre illere sebze ve meyve satılıyor

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Iğdır, Doğu Anadolu'nun bereketli topraklarından biri olarak sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahiptir. Iğdır'da yetiştirilen kaliteli ve doğal ürünler, çevre illere sevk edilerek hem yerel ekonomiye katkı sağlamakta hem de tüketicilere sağlıklı ve taze ürünler sunmaktadır. Iğdır'ın tarımsal zenginliği, bölgenin tanıtımına ve ekonomik büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır.

25.07.2024 16:57
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Doğu'nun Çukurova'sından çevre illere sebze ve meyve satılıyor

IĞDIR - Doğu Anadolu'nun bereketli topraklarından biri olan Iğdır, her geçen gün artan tarımsal üretimiyle dikkat çekiyor. Özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olan Iğdır, çevre illere de taze ürünlerini ulaştırıyor.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır, iklimi ve toprak yapısı, özellikle domates, biber, salatalık gibi sebzelerin yanı sıra kayısı, elma, erik, üzüm gibi meyvelerin yetiştirilmesine uygun ortam sağlıyor. Bu ürünler, bölgedeki üreticilerin özenli çalışmaları sonucu kaliteli ve doğal bir şekilde hasat edilerek piyasaya sunuluyor. Iğdır'dan çevre illere yapılan sebze ve meyve sevkiyatları, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de tüketicilere sağlıklı ve taze ürünlerin ulaşmasını mümkün kılıyor. Böylelikle, Iğdır'ın tarımsal zenginliği, bölgenin tanıtımına ve ekonomik büyümesine olumlu katkıda bulunuyor. Melekli beldesinde sebze ve meyve alım satımı yapan Ahmet Türkeli, Iğdır'ın bereketli topraklarında her türlü meyve ve sebzenin yetiştiğini belirterek; "Iğdır'ımızın toprakları çok verimlidir. Sularımız Aras nehrinden geliyor, tatlıdır. Buranın güneş oranı da çok olduğu için Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinir. Bundan dolayı meyve ve sebzesi tatlıdır. Şu an satışlarımız biraz düşmüştür. Üretici bu sezon zor durumdadır, diyebiliriz. Domatesin kilosu şu an 5 lira, karpuz 3 lira kavun dört 4 e 5 lira olmuş durumdadır. Kayısı döneminde en çok alıcı Trabzon'dan geliyordu. Sebze ve meyve de ise en çok Doğu Güneydoğu Bölgesinde gelen çoktur." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğu'nun Çukurova'sından çevre illere sebze ve meyve satılıyor - Son Dakika

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