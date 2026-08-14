Doğu Sussex'te Tren Kazası: İki Ağır Yaralı - Son Dakika
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Doğu Sussex'te Tren Kazası: İki Ağır Yaralı

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Doğu Sussex'te bir yolcu treni raydan çıktı, 2 kişi ağır, 18 kişi hafif yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Doğu Sussex'te bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu iki kişi ağır, on sekiz kişi de hafif yaralandı.

Doğu Sussex'te Perşembe günü yerel saatle 16.00'dan hemen önce 150 kişiyi taşıyan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu trenin üç vagonu yan yattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin ağır, 18 kişinin ise hafif yaralandığı duyuruldu.

Olaya ilişkin olarak gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Polis Müdürü Domonique Ioannou, "Yaralılar olay yerinde muayene edilerek tedavi altına alındı. Bazıları ise yakındaki hastanelere sevk edildi" dedi. Ioannou, trenin Londra Victoria İstasyonu'ndan Eastbourne'a gitmekte olduğunu açıkladı.

South East Ambulans Servisi'nde görevli sağlık yetkilisi Michael Bradfield ise "Olayın müdahalesi karmaşık ve zorlu oldu" dedi. Bradfield, olayda can kaybı yaşanmadığını doğruladı.

Trenin sekiz vagonundan üçünün yan yatması sonucu trende mahsur kalan yolcuların da güvenli bir şekilde tahliye edildikleri duyuruldu.

Kazanın sebebini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle birçok demir yolu hattı ulaşıma kapatıldı ve bölgedeki tren seferleri durdu. Acil durum ekipleri halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğu Sussex'te Tren Kazası: İki Ağır Yaralı - Son Dakika

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