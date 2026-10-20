Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu bölümlerini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu bölümlerini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı\'nın yolcu bölümlerini inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkış bölümlerinde inceleme yaptı. Ayvat, mevcut işleyişi yerinde inceleyerek yetkililerden yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkış bölümlerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gümrük kapısını ziyaret eden Kaymakam Ayvat, yolcuların giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümleri ziyaret ederek mevcut işleyişi yerinde inceledi. Yetkililerle görüşen Ayvat, gümrük kapısında yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA
DoğubeyazıtİncelemeGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Dünyaca ünlü banka Antalya’daki şubesini kapattı Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
Juventus’un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç Juventus'un teknik direktör listesinde Italiano iddiası: Spalletti için kritik 3 maç
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak İşte dillendirilen rakam
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
13:58
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak İşte cevabı
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:21:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu bölümlerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei