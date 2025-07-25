Doğubayazıt'ta Turizm Meslek Lisesi Açılıyor - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Turizm Meslek Lisesi Açılıyor

Doğubayazıt\'ta Turizm Meslek Lisesi Açılıyor
25.07.2025 15:21
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İbrahim Çeçen, Doğubayazıt'ta açılacak Turizm Meslek Lisesi ile eğitim ve turizmi destekleyecek.

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Doğubayazıt'a kazandırılacak Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli'nin hem eğitime hem bölge turizmine katkı sağlayacağını söyleyerek, bölgeye eğitim alanındaki yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı.

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu İbrahim Çeçen, Ağrı'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğubayazıt'a kazandırılacak Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli'nin detaylarını paylaşan Çeçen, "Bu okul, sadece bir bina değil; gençlerin geleceğine açılan kapı olacak" ifadelerini kullandı.

Basın buluşmasında Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimindeeğitimin üstlendiği kritik role vurgu yapan İbrahim Çeçen, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bugün sizlerle bu üniversitenin çatısı altında bir arada olmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Yarım asrı aşan iş hayatım boyunca çok sayıda projeye imza attım.Ancak en büyük gurur kaynağım, içinde bulunduğumuz bu üniversite oldu. Bu topraklardan aldığımızı yine bu topraklara kazandırmak ilkesiyle eğitimi her zaman önceliklendirdim."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin kuruluşundan bugünegösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeçen, "Üniversitemiz, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan örnek bir kurum olarak yükselişini sürdürüyor. Bu desteği bugüne kadar Vakfımız aracılığıyla memnuniyetle sürdürdük. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ağrı'ya yaptığı her ziyaretinde öğrencilerin gözlerindeki ışığıgörmenin kendisine umut verdiğini belirten İbrahim Çeçen,"Fakülteleri, yüksekokulları, sosyal ve sportif tesisleriyle üniversitemizin geldiği nokta gurur verici. Fiziki ve teknolojik altyapısıyla birlikte kurumsal yapısı da giderek güçlenen üniversitemizin bugün içinde bulunduğu akademik ve bilimsel atılım dönemi, hepimiz için gurur kaynağıdır" dedi.

Ağrı'ya duyduğu vefa duygusuyla hareket ettiğini ifade edenÇeçen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir zamanlar Türkiye'nin en yoksul şehirlerinden biri olarak anılan Ağrı'nın eğitimle kalkınmasına katkıda bulunmak, doğup büyüdüğüm bu topraklara olan borcumdur. Üniversitemizin geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına özellikle fen, mühendislik, sağlık teknolojileri, matematik ve yapay zeka gibi alanlarda ihtisaslaşarak bilimsel çalışmalarını ileriye taşımasını arzu ediyorum."

İbrahim Çeçen, eğitimle kalkınma vizyonlarının bir parçası olarakbölgesel ihtiyaçlara yanıt veren eserler geliştirmeye devamettiklerini belirterek, Doğubayazıt'ta inşa edilecek Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli ile hem eğitimde niteliği artırmayı hem de bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçladığınıifade etti. Çeçen, "Doğubeyazıt Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli, devletimize bağışlayacağımız 12'nci kalıcı eserimiz olacak. Öğrencilerimizin mesleki donanımlarını sahadapekiştirebileceği bu okul ve tesis, aynı zamanda bölgedeki turizm altyapısına da katkı sunacak." dedi

544 öğrenci kapasiteli Turizm Meslek Lisesi, her biri 34'eröğrenci kapasitesine sahip toplam 16 modern derslikle eğitim verecek. Okulda ayrıca yabancı dil, bilgisayar, fen (fizik-kimya- biyoloji) laboratuvarları, görsel sanatlar, müzik, animasyon drama-tasarım ve beceri atölyelerinin yanı sıra konaklama, resepsiyon, servis ve mutfak gibi mesleki uygulamalara özel derslikler de bulunacak. Uygulama oteli ise toplam 100 yatağa ek olarak, bir engelli odası ve iki süit oda ile hizmet verecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğubayazıt'ta Turizm Meslek Lisesi Açılıyor - Son Dakika

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