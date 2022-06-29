Doğuştan elleri olmayan esnafın yaptıklarını görenler hayrete düşüyor

Antalya'da doğuştan elleri olmayan ve bacak kısalığı bulunan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Temel, bir insanın elleriyle yaptığı her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor. Ayaklarıyla yemek yiyen Temel, yazı yazabiliyor, cep telefonunu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, hatta araba dahi sürebiliyor. Yüzünden gülücük eksik olmayan Temel'i hayatında tek ağlatan olay ise, kızının 4 yaşındayken, 'Kollarımı ve ayaklarımı kesip sana vereyim baba' sözleri oldu.

Antalya'da 28 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri bulunmayan 64 yaşındaki Mehmet Temel, yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Tarihi Kaleiçi girişinde yerli ve yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel, sabahları özel yapım arabasıyla iş yerine geliyor. Tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlayıp arabasını usta şoförler gibi park eden Temel, ardından ayaklarıyla dükkanındaki eşyaları yerleştiriyor. Alışveriş yapan turistlere satın aldıkları eşyayı ayağıyla veren Temel, parayı da yine ayağıyla alıyor. Temel, ayaklarıyla yemek yiyebiliyor, bardağına koyduğu içeceğini de ayaklarıyla tutup yudumluyor.

Görenler şaşırıyor

Ayaklarını el gibi kullanan Mehmet Temel, cep telefonunu kullanabiliyor, aynı zamanda yazı da yazabiliyor. Temel'in yaşama azmini gören turistler ise durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

9 yaşında yürümeye başladı

Hayat hikayesinden bahseden Mehmet Temel, 7 kardeş olduklarını ve içlerinden sadece kendisinin engelli olarak dünyaya geldiğini anlattı. 9 yaşına kadar hiç yürüyemediğini belirten Temel, "Küçüklüğüm 9 yaşına kadar hep üzüntüyle geçti. Çocukların eli, ayağı var. Onlar yürüyor, ben yürüyemiyordum. Allah 9 yaşından sonra bana bir güç verdi, bahçede yalnızken sevinçten ağaca çıktım. Nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. O yaştan sonra kendimi engelli olarak görmedim" dedi.

"Televizyona çıktım, çok sayıda evlenme teklifi geldi"

Temel evlilik anısını ise şu sözlerle paylaştı:

"İlk televizyon programına çıkmıştım. Orada 'bir kız bulursam evleneceğim' demiştim. Haberden sonra çok sayıda evlenme teklifi geldi. İlk teklife gittiğimde kabul ettim. Şu anda evliliğimiz devam ediyor, 2 tane çocuğumuz bir de torunumuz var."

"Hatırladıkça gözlerim doluyor"

Temel, hayatında yaşadığı en zor anı da, "Kızım 4 yaşlarındayken, 'baba neden elin ayağın yok' diye sordu. 'Bir elimi, bir ayağımı kesip sana vereyim' deyince orada ağladım. 'Olmaz kızım' dedim. Bunun üzerine iki elimi iki ayağımı kesip vereyim baba' dedi. Orada tamamen bittim. Çok ağladım, 3 ay kendime gelemedim. Ben ayağımla sevdim onları, ayağımla biberon tutup süt verdim. O anları hatırladıkça gözlerim doluyor" sözleriyle anlattı.

"Kolaya kaçarsam, tembelleşirim"

Bedensel engeli, engel olarak görmediğini ifade eden Temel, "Her şeyimi yapıyorum. Hiçbir şeyde zorlanmıyorum, tıraşıma kadar kendim oluyorum. Her şeyi yapacağım aklıma gelirdi ama araba kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Şimdi manuel vitesli araba kullanıyorum. Bazı arkadaşlar otomatik vitesli bir araç almamı istiyorlar. Kolaya kaçarsam, tembelleşirim" ifadelerini kullandı.

"Mutsuz olanlar bana geliyor"

Temel son olarak mutsuz olan bazı kişilerin kendisini görünce mutlu olduğunu da sözlerine ekleyip, "Bazen mutsuz olanlar bana geliyor. Ben hayatımı sana borçluyum diyorlar. Bu adam bu haliyle şükredip mutluysa, kendi mutsuzluklarını sorguluyorlar" diye konuştu. - ANTALYA