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Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı - Son Dakika

Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı

09.01.2022 13:45
Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen 'Sağlıkta Şiddet, Nedenler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen 'Sağlıkta Şiddet, Nedenler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na katıldı. Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı konuşmada, sağlıkta şiddet konusunda herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kayseri Tabip Odası'nın düzenlediği 'Sağlıkta Şiddet, Nedenler ve Çözüm Önerileri' konulu çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Baro Başkanı Ali Köse katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı konuşmada, sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının son bulması için konuyu, herkesin sorumluluk anlayışı içerisinde gündeme taşıması gerektiğini vurgulayarak, "Bir doktor olarak, ailesinde de doktorlar olan bir yaklaşım içerisinde bu sorun bizleri de ilgilendiriyor. Salt olarak sağlık kesimini ilgilendirdiği için, şiddet konusunda yönelim gösterip, bu konuyu nasıl aşarız, bu olayları daha aşağılara nasıl çeker, en azından bu konuda 'nasıl katkı sağlarız' diyerek, hepimizin sorumluluk anlayışı içerisinde gündeme taşıması gerekir" dedi.

Kayseri'de ve ülkede sağlık altyapısı ile ilgili iyi bir noktada olduklarını, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içerisinde yapılan çalışmaları da takdir ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri'mizde iki tıp fakültemiz var, hepimiz için gurur verici bir gelişme, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Turkovac aşısını hayata geçirdi, yine hepimiz için gurur verici bir tablodur. Demek ki fırsat verilirse Anadolu insanlarının, buradaki kurum ve kuruluşların neler yapacağının en güzel göstergelerden birisidir. 30'a yakın sağlık kuruluşumuz var, bildiğim kadarıyla 15'i akreditedir. Gerek ülkemize, gerekse Kayseri'mizde sağlık turizmi alanında yaptığımız, yapacağımız çalışmalar var" diye konuştu.

Yerel yönetimler olarak sağlık alanında çalışmalar yaptıklarını, sosyal sorumluluk anlayışı ile bir doktor olmanın getirisiyle 'Bu şehre ne kazandırırız, nasıl katkıda bulunuruz' diye gece gündüz demeden kafa yorduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Hospice, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Hasta Yakını Misafirhaneleri gibi sağlık odaklı projelerden bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, sağlıkta şiddet konusunda herkesin ve her kesimin sorumluluğu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ailemizde, çevremizde, şehrimizde, ülkemizde sözden çok uygulamalarımız ile de örnek olmamız gerektiği anlayışı içerisinde bunları söylüyorum. Herkesin ve her kesimin sorumluluğu var. Bu sorumluluk anlayışı içerisinde birbirimize sahip çıkmamız lazım. Birbirimizi uyarmamız lazım. Burada fedakarca hizmet veren doktorlarımız, hemşirelerimiz ya da sağlık çalışanlarımız başımızın tacı yapmamız gerektiğinin bilincinde olmamız lazım. Her meslek kutsaldır, her meslek kendine göre önemlidir. Ama pandemi sürecinde de gördük ki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız olmazsa olmazımız olarak takdir edildi, dua edildi, sahiplenildi. Ama sahiplenmek yetmiyor, toplum olarak onlara gerekli saygıda kusur etmeden, onların üzerine adeta korunak halinde, koruyucu yaklaşım içerisinde bağrımıza basmamız gerekiyor."

Eğitici görüşmeler, değerlendirmeler ve yaklaşımlar ile sağlıkta şiddetin aşılabileceği kanaatinde olduğunu belirten Büyükkılıç, "Karamsarlığa gerek yok. Zaten sağlık çalışanlarımız fedakarlığın zirvesinde hareket ediyor. Sizler de takdir edersiniz ki gerek sayın Cumhurbaşkanımız ve gerekse Sağlık Bakanımız bu konudaki tavırlarını açık ve kesin, kararlılıkla ortaya koyuyorlar. Tasvip edilecek ya da bu konuda başka türlü yaklaşılacak hiçbir boyut söz konusu değil. Kimse tasvip edemez. Kimse bu konuda aksini söyleyemez. Ama bu sorunu yine hep beraber yine el ele, hep birlikte aşacağımız kanaatini de ben buradan paylaşmak istiyorum. Bu toplumu, huzur toplumu halinde, yaşatmaya ve yönlendirme ve bu toplumda birbirimizi kucaklamaya gayret göstereceğiz" diyerek bu çalışmayı önemli ve anlamlı bulduğunu söyledi.

Çalıştaydan dolayı emeği geçenleri tebrik ederek teşekkürlerini sunan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda pandemi sürecinde, sağlık çalışanları ile ilgili her türlü fedakarlığı yapmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, hastane, üniversite ve sağlık kuruluşlarından ne tür talep gelirse gelsin destek olmayı, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı
Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı
Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı
Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı
Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı

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Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü, Mehmet İlhan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktor başkan, 'sağlıkta şiddet' konulu çalıştaya katıldı - Son Dakika
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