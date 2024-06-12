Dolandırıcılar 50 Kurbanlık Koyunu Alıp Ortadan Kayboldu

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY)- Aksaraylı besici Ali Öztürk, dolandırıcıların 50 kurbanlık koyununu alıp parasını vermeden ortadan kaybolduklarını belirterek, yetkililerden yakalanmaları için yardım istedi.

Aksaray'ın Cangıllı köyünde hayvancılık yapan Ali Öztürk, Kurban Bayramı öncesi dolandırıcıların tuzağına düştü. Öztürk, 50 küçükbaş kurbanlığını alan kişilerin dolandırıcı çıktığını, parasını alamadığını belirterek, yakalanmalarını istedi. Öztürk, "Bunlar toplamda 6 kişi, beni yaktılar, en azından başka üreticilerin canını yakmasınlar" dedi.

Kurban Bayramı öncesinde, Cangıllı köyünde hayvancılık yapan Ali Öztürk, 50 tane küçükbaş kurbanlığını alan kişilerin dolandırıcı çıktığını belirterek, nasıl dolandırıldığını anlattı ve yetkililere yardım çağrısında bulundu. Geçen sene Cangıllı'ya bir kişi geldiğini ve kendisinden koyun yünü ile 2 tane küçükbaş kurbanlık aldığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Biz bunların dolandırıcı olduğunu tabii bilmiyoruz. Geçen sene bizden koyunlarımızın yününü alan şahıs yanıma getirdiği kişilere, 'Ali abinin koyunları besili ve iyidir. Kalitelidir, eti de iyi olur' diye yanıma daha önceden görmediğim 6 kişiyle birlikte geldiler. Yanımıza gelen kişiler, 'bizim eşimiz, dostumuz, akrabamız çok. Bize 50 adet kurbanlık koyun lazım' dediler. Kendilerini galerici olarak tanıtıp aynı zamanda Ankara Polatlı'da büyükbaş küçükbaş çiftlikleri olduğunu söylediler. Ufak bir konuşmanın ardından 25-25 olmak üzere 50 adet kurbanın pazarlıklarını yaptık ve diğer 25 abime ait olduğu için ayrı pazarlık yaptık.

"380 Bin gönderiyoruz diye 380 TL para göndermişler"

Kurbanlıkların tanesini 8 bin 500 liradan satma üzerine anlaştıklarını söyleyen Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplam rakam 382 bin 500 lira tutuyordu. Bana 2 bin 500 lirasını nakit elden ödediler. Sonra 380 bin lirayı hesabıma gönderdiklerini söylediler. Ben de 'hesapta parayı görmem lazım' dedim. Hesabını açtı ekranı büyüttü, orada 380 rakamını gördüm ama kalan tarafında parmağı vardı. 'Hesabına para geçmiş' dediler ben de aradan geçen yarım saatlik zaman içerisinde oğlumu aradım, 'oğlum hesabımıza bir bak orada ne kadar paramız var' dedim. O esnada bunlar köyden ayrılmışlardı. Oğlum hesabıma bakıp döndü 'baba hesabınızda sadece 380 TL var' dedi. Bunlar benim hesabıma 380 bin TL gönderiyoruz diye 380 TL para göndermişler. Diğer taraftan da biz para hesaba gelene kadar bu küçükbaşlarla ilgili bir kağıt düzenlemiştik, tanesini kaç liradan verdiğimize dair. O esnada bu şahıslar bana bir senet düzenlemişler. Bana dediler ki 'hesabına para geçmiş olabilir ama yarın hesabında parayı kullanana kadar bunu sana güvence veriyoruz' diye bir de senet verdiler. Normalde benim senetten hiç haberim yoktu. Onların amacı benim güvenimi kazanmak. İşte 'hesaba para geçtikten sonra sen paranı çekince bu senedi WhatsApp'tan bizi arayarak yakabilirsin' dediler. Dolandırıcılar bir şekilde kılıfına uydurup benim bir yıllık emeğimi götürdüler. Yetkililerden bir an önce bu dolandırıcıların yakalanmasını talep ediyorum. Bunlar toplamda 6 kişi, bayram ağzı beni yaktılar, en azından başka üreticilerin canını yakmasınlar."