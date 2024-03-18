Dördüncü Kadın Oyunları Festivali Ayvalık\'ta Başlıyor

Yerel

"Kadın Oyunları Festivali", dördüncü kez Ayvalıklı tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde 23- 27 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek festival, beş oyunla "perde" diyecek.

Ayvalık'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Kadın Oyunları Festivali" 23 Mart'ta "Ben Rosa Luxemburg" oyunu ile "perde" diyecek. Festivalde, 24 Mart'ta "Disko Topu", 25 Mart'ta "Mavi Müzikhol", 26 Mart'ta "Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi" ve 27 Mart'ta "Bir Tatlı Kaşığı Çamur" oyunları izleyicisiyle buluşacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, başladığında büyük bir ilgi gören festivalin dördüncüsünde tiyatroseverlerin birbirinden güzel beş oyun izleyeceğini söyledi. Başkan Ergin, titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini ve gerçekten kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popülariteden uzak, festivalin içeriğine gerçekten uygun olma koşuluyla seçmeye çalıştıklarını belirtti.

Festival Direktörü Hasan Eldemir de son zamanlarda neredeyse tek kriter haline gelen tiyatro oyunlarında hangi ünlünün oynadığından ziyade metin üslubu, reji, konu ve oyunculuk performansının festival yönetimi ve izleyicisi tarafından baz alındığını dile getirerek, "Festival, nitelikli bir tiyatro izleyicisine ulaştığını ve bundan da son derece mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz yıl festival gelirinin bir bölümünü depremden etkilenen kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışlayan Kadın Oyunları Festivali kültür-sanat projeleri alanında Türkiye'nin önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında gösteriliyor" dedi.

Festivalde canlı müzik performansı dışında, kadının sosyal hayattaki yeri üzerine çalışmalar yapmış siyasilerin de katılacağı bir söyleşi yapılacak. "Gündüz Kuşağı Yerel Seçkiler" adıyla; gündüz saatlerinde çevre il ve ilçelerdeki başarılı kadın oyunları da programa alınacak.