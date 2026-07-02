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Dört gencin dürüstlüğü duygulandırdı

Dört gencin dürüstlüğü duygulandırdı
02.07.2026 15:46
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Elazığ'da gençler, kapalı büfeden su alıp parasını bırakınca işletme sahibi duygulandı.

Elazığ'da sabah saatlerinde kapalı olan büfenin dolabından su alan 4 genç, aldıkları su şişesini ve parasını güvenlik kamerasına el sallayarak gösterip dükkanın girişine bıraktı. O işletme sahibi ise görüntüyü izledikten sonra duygulandığını ve hareketlerinin hayran bıraktığını ifade etti.

Elazığ'da sabahın erken saatlerinde susayan gençlerin kapalı bir büfeden su alıp parasını güvenlik kamerasına göstererek bırakması, işletmenin kameraları tarafından kaydedildi. Sabah iş yerini açtığında kovanın içinde para bulan ve kamera kayıtlarını inceleyen 24 yaşındaki işletme sahibi Umut Aksakal, gençlerin sergilediği bu dürüst davranış karşısında aşırı derecede duygulandığını ve gurur duyduğunu belirtti. Olay ise Çaydaçıra Mahallesi'nde faaliyet gösteren Güneş Büfe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde susayan 4 genç, su almak için büfeye uğradı. İş yerinin henüz açılmadığını fark eden gençler, dışarıdaki dolaptan bir şişe su aldı. Ardından içlerinden biri cebinden çıkardığı parayı ve su şişesini güvenlik kamerasına doğru uzatarak gösterdi. Gençler daha sonra parayı dükkanın girişindeki kovanın içine bırakarak, kameraya da el sallayarak yollarına devam etti.

"Ülkemizde ve şehrimizde böyle insanları görmek gurur verici"

Dükkanını açtıktan sonra kovadaki parayı fark ettiğini, duruma anlam veremediğini ve kamera kayıtlarına baktıktan sonra olayı çözdüğünü ifade eden işletme sahibi Umut Aksakal, "2019'dan beri Çaydaçıra Mahallesi'nde Güneş Büfe işletmekteyim. Her sabah olduğu gibi sabahın erken saatlerinde gelip dükkanımı açtığımda, arka tarafta sularımın bulunduğu bir depom var. Sularımın olduğu depomu düzelttiğim zaman orada bulundurduğum bir kovanın içinde bir miktar para buldum. Bu nedir diye merak ettim ve kamera kayıtlarına bakmak istedim. Kamera kaydına baktığımda 3-4 tane güler yüzlü gencimizin oraya uğradığını gördüm. Sanırım sabah, aşağıda halı saha var, orada top oynamaya gelmişler ve susamışlar. Ellerine bir top olan gençlerimizin aldığı bir şişe suyu ve cebinden çıkardığı parayla kameraya güle güle gösterdiğini, ondan sonra ben buradayım der gibi yapmışlar. Bu beni aşırı şekilde duygulandırdı. Videoyu belki 4-5 kere izlemişimdir. Kısacası şunu demem o ki, ülkemizde, şehrimizde hala daha böyle insanların olduğunu görmek o kadar gurur verici ki, o kadar duygulandırıcı ki. İyiliğin asla bitmeyeceğini, 7'den 70'e gencimizden, abimizden, ablalarımızdan asla bitmeyeceğini söylemek isterim. Sadece bir tane bir şişe suyun değerinden fazla bıraktıklarını yani gözlerimle kendim şahit oldum. Kameraya gülerek el salladıklarını, benim için gerçekten duygulandırıcı bir olay oldu" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dört gencin dürüstlüğü duygulandırdı - Son Dakika

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