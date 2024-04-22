Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Ekolojik Kreş'te bir gün önce bayram sevincini yaşayan minikler haftalardır hazırlandıkları koreografilerini sergileyip bayram şiirleri okudu. Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal da velilerle birlikte öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, resmi tatil olması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 1 gün önce kutlayan Ekolojik Kreş'i ziyaret etti. Öğretmenleriyle birlikte günlerdir Atatürk'ten tüm dünya çocuklarına armağan bayram için hazırlanan minikler 23 Nisan konulu şiirler okuyup hazırladıkları koreografileri büyük coşkuyla sahneledi.

Çocuklar şiir okudu

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği 5 yaş sınıfının ritim gösterisiyle devam etti. 3 yaş öğrencilerinin ponponlarla yaptığı görsel şovun ardından 23 Nisan ve Atatürk konulu şiirler okundu. Miniklerin coşkusu izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken, 3-4 ve 5 yaş sınıflarının dans gösterileri, yine tavşan kostümlü öğrencilerin koreografileri büyük beğeni topladı.

Başkan da coşkuya ortak oldu

Velilerle birlikte gösteriyi izleyen Belediye Başkanı Menderes Dal daha sonra öğrencilerin yanına giderek çocuklarla birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. Bayram coşkusuna veliler de eşlik etti. Hem çocuklarla ilgilenen hem de öğretmenlere güzel gösteri için teşekkür eden Dal, velilerle de sohbet etti. Ekolojik Kreş'te 23 Nisan coşkusu gün boyu yüz boyama, palyaço ve balon şovlarla devam etti. - ANTALYA