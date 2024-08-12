Down sendromlu çocuğun akülü araba isteği gerçek oldu

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Adana'da 6 yaşındaki Kerimcan ve down sendromlu kardeşi Halil İbrahim'in akülü araba isteği gerçek oldu. Akülü arabalarını alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan işçi Celal (35) ve ev hanımı Meryem (32) Atay'ın çocukları Kerimcan ve down sendromlu Halil İbrahim ailesinden akülü araba istedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Atay çifti çocuklarına akülü araba alamadı.

Hayırsever o isteği geri çevirmedi

Geçtiğimiz hafta mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur'un yanına giden Kerimcan, "Benim down sendromlu kardeşim var. Akülü araba istiyoruz, bize alır mısın" dedi.

O hayal gerçeğe dönüştü

Ogün Sever Okur ise bunun üzerine birkaç gün sonra Kerimcan'ın istediği akülü arabayı alarak evlerine gitti. Kerimcan ve kardeşi Halil İbrahim'in akülü arabayı gördüklerindeki mutlulukları ise yürekleri ısıttı. Akülü arabalarını alan çocuklar mahallede gönüllerince eğlendi.

"Ailenin durumu yoktu"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Kerimcan bana gelip 'akülü araba istiyorum' dedi. Ben de bunun üzerine aileyi araştırdım ve gerçekten durumları yoktu. Ayrıca Kerimcan'ın down sendromlu kardeşi vardı. Hemen akülü arabayı aldım ve ona getirdim" dedi.

"Benim de hiç akülü arabam olmamıştı"

Kerimcan'ın mutluluğu karşısında çok sevindiğini anlatan Okur, "Benim de küçükken hiç akülü arabam olmadı. Şu anda onun nasıl sevindiğini tahmin edebiliyorum. Güle güle kullansın. Şu anda ben de onun kadar çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Akülü arabayı alan Kerimcan Atay ise çok mutlu olduğunu ve kardeşiyle birlikte arabayı kullanacağını söyledi. - ADANA