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Down sendromlu Emine'nin Umre hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Down sendromlu Emine'nin Umre hayali gerçek oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Down sendromlu Emine Malçuk, gönüllü bir aile yardımıyla hayalini kurduğu Umre ziyaretini gerçekleştirdi. Malçuk, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Down sendromlu Emine\'nin Umre hayali gerçek oldu
12.12.2023 - 15:23,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Down sendromlu Emine Malçuk'un, yıllardır hayalini kurduğu Umre ziyareti gerçek oldu. Gönüllü bir aile yardımıyla hayalleri gerçeğe dönüşen Malçuk, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Salihli'nin Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan gazi kızı Down sendromlu Emine Malçuk'un kutsal topraklara gitme hayali gerçeğe dönüştü. Gönüllü bir aile tarafından masrafları karşılanan Malkuç, Diyanet İşleri Salihli Şubesi tarafından düzenlenen umre kafilesi ile birlikte Kabe'ye gitti.

Tüm Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Salihli Şube Başkanı Gülçin Kocatürk'ün girişimleri ve gönüllü bir ailenin destekleriyle hayallerine kavuşan Emine Malçuk, "Her zaman kutsal toprakları görmek istiyordum, benim tek hayalim buydu. Çok ama çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Umreye varınca Kabe'nin duvarlarına el sürmek istiyorum. Sonra dua etmek istiyorum" dedi.

"10 yıldır istediği tek şeydi"

Kızının hayaline kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten anne Nurgül Malçuk ise, "Benim kızım 10 yıldır bu hayal ile yaşıyordu. Duygularını başkalarına da anlatıyordu. Allah razı olsun bir hayırsever önder oldu ve onların sayesinde kızımı kutsal topraklara gönderiyoruz. Allah hepinizden razı olsun kızımın hayalleri gerçek oldu. Zaten tek istediği buydu başka istediği hiç bir şey yoktu" diye konuştu.

"Dini duyguları çok yüksek"

Emine Malçuk'un da üyesi olduğu Tüm Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Salihli Şube Başkanı Gülçin Kocatürk ise Malçuk'ın "Onu kutsal topraklara götürecek olan refakatçisi aynı zamanda teyzesi de derneğimizin denetleme kurulunda üye. Oralara gitmeyi o kadar çok istiyordu ki anlatamam. Emine, dini duyguları çok yüksek birisi. Kur'an'a geçti ve Kur'an'ı hatmetmesine az kaldı. Onu gönderebilmek için sponsor arıyordum. Emine'nin maddi durumu tek başına Umreye gidecek kadar yeterli değildi. Allah razı olsun bir aile, Emine'nin hayalini duyunca hemen destek oldu. Emine'miz mutlu olsun istedik" diye konuştu.

Emine'yi ve yanında refakatçi olarak gidecek olan teyzesi Ayşe Keskin'i uğurlamaya Salihli Diyanet İşleri görevlileri de katılım sağlarken, uğurlamanın ilk duasını Down sendromlu Emine Malçuk yaptı. Malçuk, dualarla birlikte diyanet işleri tarafından düzenlenen haç kafilesi ile birlikte Kabe'ye gitti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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