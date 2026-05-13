Üniformayı giydi, denetime çıktı: Down sendromlu Oğuz Kaan\'ın en mutlu günü

Düzce'de down sendromlu Oğuz Kaan'ın hayali gerçek oldu. Polis üniforması giyen özel genç, trafik ekipleriyle birlikte denetime çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan sürpriz kapsamında, Düzce BELKA A.Ş. bünyesinde hizmet veren ve özel bireylerin istihdam edildiği Kusursuz Kafe personellerinden Oğuz Kaan Sarıbaş unutulmaz bir gün yaşadı. Polislik mesleğine özel ilgi duyan Oğuz Kaan, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile buluşturuldu. Polis üniforması giyen ve polis aracıyla gezici trafik denetimine katılan Oğuz Kaan'ın, görevli trafik polisleriyle arasında geçen samimi diyaloglar yüzleri güldürdü.

Hayalinin gerçekleşmesiyle büyük mutluluk yaşayan Oğuz Kaan'ın sevinci ve heyecanı objektiflere yansıdı. - DÜZCE