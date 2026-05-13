Üniformayı giydi, denetime çıktı: Down sendromlu Oğuz Kaan'ın en mutlu günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniformayı giydi, denetime çıktı: Down sendromlu Oğuz Kaan'ın en mutlu günü

Üniformayı giydi, denetime çıktı: Down sendromlu Oğuz Kaan\'ın en mutlu günü
13.05.2026 09:11  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de down sendromlu Oğuz Kaan, polis üniforması giyerek trafik ekipleri ile birlikte denetime çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı. Hayali gerçek olan Oğuz Kaan, mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.

Düzce'de down sendromlu Oğuz Kaan'ın hayali gerçek oldu. Polis üniforması giyen özel genç, trafik ekipleriyle birlikte denetime çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan sürpriz kapsamında, Düzce BELKA A.Ş. bünyesinde hizmet veren ve özel bireylerin istihdam edildiği Kusursuz Kafe personellerinden Oğuz Kaan Sarıbaş unutulmaz bir gün yaşadı. Polislik mesleğine özel ilgi duyan Oğuz Kaan, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile buluşturuldu. Polis üniforması giyen ve polis aracıyla gezici trafik denetimine katılan Oğuz Kaan'ın, görevli trafik polisleriyle arasında geçen samimi diyaloglar yüzleri güldürdü.

Hayalinin gerçekleşmesiyle büyük mutluluk yaşayan Oğuz Kaan'ın sevinci ve heyecanı objektiflere yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniformayı giydi, denetime çıktı: Down sendromlu Oğuz Kaan'ın en mutlu günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:37:14. #7.12#
SON DAKİKA: Üniformayı giydi, denetime çıktı: Down sendromlu Oğuz Kaan'ın en mutlu günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.