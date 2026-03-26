Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği
26.03.2026 09:34
Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi, Down sendromlu gençler için anlam dolu bir etkinlik düzenledi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi, anlamlı ve duygu dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen programda; Down sendromlu gençlerin sosyal becerilerini desteklemek, özgüvenlerini artırmak ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlamak amaçlandı. Gün boyunca sergilenen performanslar ve ortaya konan samimi atmosfer, farkındalığın ötesinde güçlü bir birlik ve beraberlik duygusu oluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, özel bireylerin toplumsal hayata aktif ve eşit katılımının önemine dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunması, salonda duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Ardından sahne alan mehteran takımı, sergilediği performansla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program; şiir okuması, ritim grubu ve şarkı performanslarıyla devam ederken, sahnedeki her an katılımcılara hem gurur hem de mutluluk yaşattı. Halk oyunları ve taekwondo gösterileriyle renklenen etkinlikte, özel bireylerin azmi, enerjisi ve yetenekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Katılımcılar, bu anlamlı buluşmada hem keyifli hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca oluşan sıcak ve samimi ortam, sevginin ve anlayışın tüm engelleri aşabileceğini bir kez daha gösterdi. Program, katılımcıların ilgiyle gezdiği serginin ardından sona erdi.

Etkinliğe Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Ali Hikmet Paşa Ortaokulu ve Kastamonu Entegre Özel Eğitim Ortaokulu öğrencileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

