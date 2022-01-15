DPÜ'den HAB ve TEI'ye ziyaret - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve beraberindeki heyetle Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) ve Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi'ye (TEI) ziyarette bulundu.

HAB'da gerçekleşen ve farklı üniversitelerden katılımcıların da bulunduğu toplantıya katılan öğretim üyeleri malzeme, malzeme ilintili imalat ve yazılım konularında Dumlupınar Üniversitesi adına havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında nitelikli projeler ve yeni iş birlikleri oluşturmak için görüşmelerde bulundular.

Daha sonra TEI'ye yapılan ziyarette de proje tabanlı iş birlikleri ile nitelikli ürün, fikir ve teknolojiler oluşturma konularında kurum yetkilileri ile görüş alış verişinde bulunuldu.

Her iki ziyarette de Prof. Dr. Hasan Göçmez'e, İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ile Makine Mühendisliği bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Feridun Karakoç eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Göçmez, Dumlupınar Üniversitesinin sahip olduğu laboratuvar altyapısı ve bilgi birikimi ile Türkiye'nin havacılık sektörüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA