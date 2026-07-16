DPÜ'den Yeni Program: Mahkeme Büro Hizmetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ'den Yeni Program: Mahkeme Büro Hizmetleri

DPÜ\'den Yeni Program: Mahkeme Büro Hizmetleri
16.07.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gediz MYO, 2026-2027 eğitim yılında Mahkeme Büro Hizmetleri Programı ile eğitim sunmaya başlayacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde eğitim veren ve bölgenin en dinamik eğitim kurumlarından biri olan Gediz Meslek Yüksekokulu, akademik yelpazesini güçlendirmeye ve öğrencilerine çağdaş eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen resmi onayın ardından yüksekokul bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri Programı" açıldı. Adalet mekanizmasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen yeni program, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez kapılarını açacak ve ilk etapta 40 öğrenci kontenjanı ile eğitim faaliyetlerine başlayacak.

Açılan yeni programla ilgili memnuniyetini dile getiren ve sürecin hem üniversiteye hem de ilçeye olan etkilerini değerlendiren Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan, bu adımın hem akademik gelişime hem de Gediz'in sosyal ve ekonomik hayatına çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Programın adalet teşkilatının güncel ve modern ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırıldığını ifade eden Müdür Dağılgan, bu gelişmenin okulun tercih edilebilirliğini en üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.

Yeni programın arka planı ve içeriği hakkında detaylı bilgiler paylaşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan, "Adalet hizmetleri alanında çağın ihtiyaçlarına uygun, nitelikli ve donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan bu kıymetli programın yüksekokulumuza kazandırılmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bilindiği üzere bu program daha önce ülkemizde 'Adalet Programı' adıyla eğitim vermekteydi. Ancak ülke genelinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yeni ve kapsamlı düzenleme doğrultusunda, programımız artık 'Mahkeme Büro Hizmetleri Programı' adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürecektir. Yaşanan bu isim değişikliğiyle birlikte programın müfredatı ve içeriği de adalet teşkilatımızın en güncel ihtiyaçlarına, dijitalleşen büro sistemlerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmıştır" dedi.

Programın ilçeye getireceği canlılığa da dikkat çeken Müdür Dağılgan, "2026-2027 eğitim-öğretim yılında 40 pırıl pırıl öğrencimizle bismillah diyerek başlayacağımız Mahkeme Büro Hizmetleri Programımızın, Gediz Meslek Yüksekokulumuzun cazibesini artıracağına, ilçemize yeni bir akademik soluk getireceğine ve bölge esnafımıza, ekonomimize olumlu katkılar sunacağına inancımız tamdır. Gençlerimizin ilçemizde geçirecekleri eğitim süreci, hem sosyal hem de ekonomik açıdan Gediz'e çok büyük değer katacaktır. Bu önemli programın üniversitemize kazandırılmasında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a ve süreçte emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şahsım ve okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizin kalite odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda, uygulama ağırlıklı eğitim sunmaya ve bölgesel kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DPÜ'den Yeni Program: Mahkeme Büro Hizmetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:17:17. #7.12#
SON DAKİKA: DPÜ'den Yeni Program: Mahkeme Büro Hizmetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.