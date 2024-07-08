Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi Karabük'teki kliniğe verildi - Son Dakika
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Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi Karabük'teki kliniğe verildi

Dr. Ekrem Karakaya\'nın ismi Karabük\'teki kliniğe verildi

Konya'da görev sırasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine verildi. Hastane yetkilileri, değerli doktorlarının özlemini dile getirerek minnetlerini ifade etti.

08.07.2024 14:44
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Konya'da 2 yıl önce görev sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) ismi, bir dönem görev yaptığı Karabük'teki kliniğe verildi.

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yaptığı sırada Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, vefatının ikinci yıldönümünde unutulmadı. 7 yıl Karabük'te görev yapan Karakaya'nın ismi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine verildi.

Konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özlemini anlatmaya ne dilimiz yetti ne de mürekkebimiz. Elinin değmediği yürek kalmayan değerli hocamız Uzman Dr. Ekrem Karakaya'ya minnetle" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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