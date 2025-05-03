Dr. Emin Dinççağ\'ın Yeni Şiir Kitabı

İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, 26'ncı şiir kitabı "Gülmezsen Gül Demem" ile bir kez daha okurlarının karşısına çıktı. Dinççağ, kitabında sevgi eksenli toplumsal duyarlılığı ön plana çıkarıyor.

Kitabın amacı hakkında değerlendirmede bulunan Dr. Dinççağ, "Gülmezsen Gül Demem iddialı bir kitap değil. Ben de şair değilim. Şair olmak, şiir yazmak elbette onurlu bir çaba, herkesin isteyeceği, gurur duyacağı bir unvan. Ancak amacım, insani bir görev olarak topluma hayırlı, iyi mesajlar verebilmek" dedi.

"Kitaplarımda sevgi ve şiddet gibi toplumsal olayları konu alıyorum"

Dinççağ, "Benim sevdiğim ve halen aktif olarak çalıştığım bir mesleğim var. Hekimlik yapıyorum, içimden geldiği gibi topluma dokunuyorum, insanların yaralarına merhem olmaya çalışıyorum. Toplumsal olaylara duyarlılığını şiirleri aracılığıyla ifade ediyorum. Kitaplarımda da toplumsal duyarlılığım gereği, sevgi, şiddet gibi toplumsal olayları konu alıyorum, dikkat çekmeye çalışıyorum. Sev diyorum! Gül diyorum" diye konuştu.

"Toplumun en önemli sorunu sevgisizlik"

Seven toplumun daha huzurlu olduğunu belirten Dinççağ, "Toplumun en önemli sorununun 'sevgisizlik' olduğunu, sevmeyi becerebilen toplumların, sevgiyi yeşertebilecek toplumların daha mutlu ve huzur içinde yaşayabileceğine inanıyorum. Seven, çalışan, bu sayede ekonomik kalkınmasını becerebilen ulusların daha huzurlu ve mutlu olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

"Sevgi bir ruh sağlığı sorunudur"

Dinççağ sevgiyle ilgili şunları söyledi:

"Sevgiyi soyut, laf olarak gördüğümüzü, sevgiyi bilmediğimizi, sevginin içselleştirilemediğini görüyor ve bunun tartışılması ve gündem olmasını diliyorum. Sevgi, emek vermek demektir. Çaba göstermektir, saymaktır, elinden tutmaktır, destek olmaktır, anlamaktır, anlatmaktır, korumaktır Sevgi, sevmek özünde bir ruh sağlığı sorunudur. Sevgisizliğin olduğu her yerde şiddet vardır. Kavga vardır, savaş vardır, ölüm vardır. Yaşamak, mutlu olmak, huzur, yaşam kalitesini yükseltmek, daha iyi sosyoekonomik şartlara ulaşmak, daha uzun ömürlü olmak, ruh sağlığını ve beden sağlığını yükseltmek, toplumsal sosyoekonomik düzeyi yükseltmek 'sevginin' anlaşılması ve iyi anlatılması ile mümkündür. Seven, sevgiyi bilen, sevgi gören, sevgili bir toplumda yaşayan, sevginin çoğaldığı ortamlarda kimse şiddetin, uyuşturucunun, ölümün esiri olmaz, olamaz." - SAMSUN