Dr. Helvacı Yaz Spor Okulları Açılışında - Son Dakika
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Dr. Helvacı Yaz Spor Okulları Açılışında

Dr. Helvacı Yaz Spor Okulları Açılışında
10.07.2026 09:29
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Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Sinance Helvacı, yaz spor okullarının açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığı görevine atanan Dr. Ahmet Sinance Helvacı, ilçedeki ilk programında yaz spor okullarının açılışına katıldı.

Bozüyük Kaymakamlığı görevine Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atanan Dr. Ahmet Sinance Helvacı, ilçedeki ilk resmi programını çocuklarla gerçekleştirdi. Geleceğin sporcularını yetiştirmek ve çocukların yaz tatilini sportif faaliyetlerle verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okullarının açılış programına katılan Kaymakam Helvacı, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yaz spor okullarının çocukların hem sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine hem de geleceğin başarılı sporcularının keşfedilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Kaymakam Dr. Ahmet Sinance Helvacı, "Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini son derece önemsiyoruz. Yaz spor okullarının öğrencilerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu organizasyonda emeği bulunan tüm antrenörlerimize ve görev alan herkese teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılı ve verimli bir yaz dönemi diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dr. Helvacı Yaz Spor Okulları Açılışında - Son Dakika

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