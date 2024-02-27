Adıyaman Belediyesi, Dr. Şerif Ayaz Kültür ve Eğitim Merkezi\'ni Açtı

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Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dr. Şerif Ayaz Kültür ve Eğitim Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) olarak bilinen kültür merkezinin ismi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan depremlerde hayatını kaybeden Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Şerif Ayaz'ın adı verilerek Dr. Şerif Ayaz Kültür ve Eğitim Merkezi oldu. Yaklaşık 2 bin metre kare alan üzerine kurulan kültür ve eğitim merkezi, 730 metrekare kapalı alana ve 3 kata sahip. İçerisinde 8 adet derslik, 5 adet etüt odası, 4 adet sanat atölyesi, 7 idari birim ve konferans salonu bulunmakta. Ayrıca üniversite hazırlık kursları, KPSS kursları ile saz, piyano ve keman kursları verilmekte.

Günlük ortalama 500 öğrenci etüt odalarından faydalanırken diğer yandan vatandaşlar sanal gerçeklik bölümünde VR gözlük ile şehrin tarihi ve turistik yerlerini gitmeden görerek gezebiliyor. Aynı zamanda haftanın her günü saat 08.00 ile 22.00 arası açık olan Kültür ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde nikah salonu ve nikah işlemleri yürütülürken konferans salonunda kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleşmekte.

Açılış töreni, depremde şehit olan vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlatıldı. Açılış konuşması yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bugün burada açılışını yaptığımız kültür merkezimize adını verdiğimiz Şerif Bey'i anmaya kelimelerimiz yetersiz kalır. 1970'li yılların ortalarında tesadüfen başlayan bir sınıf arkadaşlığımız, sıra arkadaşlığımız vardı ve o zamandan başlayan bu dostluk 40-45 yıllık bir dostluğa, kardeşliğe dönüştü. Her şeyimi paylaşıp emanet edebildiğim bir dostum, canımdı. Gerek Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde, gerek Tabipler Odası Başkanlığı döneminde, gerek ise hastane döneminde herkesi sükunetle dinler, derdine derman olmaya çalışırdı. Depremle birlikte eğitimin, kültürün ve sanatın ne kadar önemli olduğunu, gençlerimizin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardık. Burada depremden sonraki süreçte binlerce gencimiz, binlerce çocuğumuz sınavlara hazırlık kursuna katıldı. Yaklaşık 15 tıp fakültesi, 20 hukuk fakültesi ve 200'e yakın üniversite öğrencisi burada eğitim alarak sınavlarını kazandı. Aynı zamanda tabi kültürün ve sanatın da olduğu 8 tane sınıfın 5 tane etüt merkezinin olduğu bir merkez. Biz burayı planlarken daha önce Şerif bey ile birlikte burası dezavantajlı bir mahalle özellikle fakir, fukaranın çok olduğu bu bölgede ki gençlere özellikle önem vermemiz gerektiği noktasında burayı planlanmıştık. Bu merkezimizin ilim sanat ve kültür yuvası olması noktasında Adıyaman'ımıza ciddi hizmetleri olacağını düşünüyorum. Tabi burası yeterli değil daha fazla sayıda olması lazım. Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyor, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Yapımı tamamlanan Dr. Şerif Ayaz Kültür ve Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti İl Teşkilatı, Tabipler Odası Başkanı İsmail Tosun, Birim Müdürleri ve Kültür Merkezine adı verilen Merhum Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Şerif Ayaz'ın ailesi katıldı. - ADIYAMAN