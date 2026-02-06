DSİ Bölge Müdürü muhtarla buluştu

DSİ Bölge Müdürü Oğuz Yavuz, Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Oltu'da mahalle muhtarlarıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, Devlet Su İşleri tarafından bugüne kadar Oltu'da hayata geçirilen yatırımlar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler ele alındı. Muhtarların talep, öneri ve sorunları dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ile AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz da katıldı. Başkanlar, Oltu'ya yapılan yatırımlar ve verilen desteklerden dolayı DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a teşekkür etti. - ERZURUM