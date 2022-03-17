DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den "göçmen" açıklaması - Son Dakika
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den "göçmen" açıklaması

17.03.2022 12:02
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den "göçmen" açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Göçmenler bütün ülkelerin ve toplumların esasen bir yükü değil, bir tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunan bireyleridir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Göçmenler bütün ülkelerin ve toplumların esasen bir yükü değil, bir tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunan bireyleridir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin göçmen sağlığı olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir" dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen DSÖ Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Esasen İstanbul'da 53 farklı Avrupa ülkesinin bakanları, uluslararası göçmen sağlığı kuruluşları diğer Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin bir araya geldiği bu önemli toplantıdan dolayı İstanbul'da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Toplantının ana amacı önümüzdeki dönemde göçmen sağlığı konusunda uluslararası alanda yeni bir vizyon inşaa etmektir. Toplantının bir diğer ana mesajı göç konusunun toplumlar üzerindeki yükünden toplumlar için bir fırsata çevrilmesi yönünde bir vizyon değişikliğine gitmektir. Göçmenler bütün ülkelerin ve toplumların esasen bir yükü değil, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunan bireylerdir. Sabahki oturumda sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin göçmen sağlığı olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini ileten Kluge, "Toplantı için İstanbul'u tercih etmemizin sebebi Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması ve sadece Suriyeli mültecilere değil, ev sahipliği yaptığı bütün mültecilere bir ayrım gözetmeksizin bütün sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde sunmasıdır. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya son iki yıldır içerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya çapında 160 ülkeye sağlık ekipmanları tedarik etmesinden dolayı ve göçmen sağlığı konusunda da göstermiş olduğu liderlikten, bu toplantı başta olmak üzere bundan sonraki yeni vizyonu oluşturma sürecinde de göstereceği pratik çözümler sebebiyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den göçmen açıklaması
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den göçmen açıklaması
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den göçmen açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, İstanbul, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den 'göçmen' açıklaması - Son Dakika


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