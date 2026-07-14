DTSO Başkanı Bıyık'tan 15 Temmuz'da bayrak çağrısı - Son Dakika
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DTSO Başkanı Bıyık'tan 15 Temmuz'da bayrak çağrısı

DTSO Başkanı Bıyık\'tan 15 Temmuz\'da bayrak çağrısı
14.07.2026 10:14
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Erdoğan Bıyık, iş yerleri, fabrikalar, üretim tesisleri ve ticari işletmeleri şanlı Türk Bayrağımızla donatılmasına davet etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Erdoğan Bıyık, iş yerleri, fabrikalar, üretim tesisleri ve ticari işletmeleri şanlı Türk Bayrağımızla donatılmasına davet etti.

"Birlikte güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz" diyen Erdoğan Bıyık, yayınladığı mesajında " 15 Temmuz; milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak tarih yazdığı, birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiği kutlu bir gündür. Bu anlamlı günün yıl dönümünde, ülkemizin üretim gücünü temsil eden iş dünyası olarak milli birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşatmaya davet ediyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm üyelerimizi; iş yerlerini, fabrikalarını, üretim tesislerini ve ticari işletmelerini şanlı Türk Bayrağımızla donatarak 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine olan inançlarını en güçlü şekilde göstermeye davet ediyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın işletmelerimizde gururla dalgalanması; aziz şehitlerimize vefamızın, kahraman gazilerimize minnetimizin ve güçlü Türkiye idealine olan ortak inancımızın en anlamlı ifadesi olacaktır. Ayrıca, bu anlamlı günde birlik ve beraberliğimizi hep birlikte yaşamak üzere tüm üyelerimizi ve kıymetli ailelerini, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de Düzce Millet Bahçesi'nde Düzce Valiliği himayelerinde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılmaya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DTSO Başkanı Bıyık'tan 15 Temmuz'da bayrak çağrısı - Son Dakika

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