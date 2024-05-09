DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, yönetimi ile birlikte seçimlerde göreve gelen başkanlara hayırlı olsun dileklerinde bulundular hem de gerçekleştirecekleri projeleri konuştular.

09.05.2024 15:25  Güncelleme: 15:32
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, yönetimi ile birlikte seçimlerde göreve gelen başkanlara hayırlı olsun dileklerinde bulundular hem de gerçekleştirecekleri projeleri konuştular.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte, 31 Mart seçimleri sonucunda göreve gelen belediye başkanlarını ziyaret etti. Erdoğan Bıyık, "31 Mart Yerel seçimleri sonucunda göreve gelen ilçe ve belde belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. İlçelerimizde birçok üyemiz bulunuyor ve üyelerimizin gerek altyapı gerekse üst yapı olarak belediyelerimizden beklentileri oluyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem Belediye Başkanlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de önümüzdeki dönemde birlikte gerçekleştirebileceğimiz projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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