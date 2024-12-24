Dubai'de Ferrari görünümlü jet ski eğlencesi dikkat çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'deki lüks yaşam hayatın her alanında görülüyor. Milyonlarca dolarlık lüks otomobillerin şeklindeki jet skiler, Dubaililer ve turistlerden büyük ilgi topluyor. Dubai'de bir kişinin kullandığı Ferrari görünümlü jet ski eğlencesi dikkat çekti. - DUBAİ
Son Dakika › Yerel › Dubai'de Ferrari Tasarımlı Jet Ski - Son Dakika
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