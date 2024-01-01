Dubai, Burj Khalifa\'dan havai fişek ve ışık gösterisiyle yeni yıla merhaba dedi

Dubai, yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi.

Dubai, 2024'ü dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan atılan havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösteri ile karşıladı. Dubai'de yaşayanlar yeni yılı karşılamak için 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa'nın çevresinde sokak ve caddeleri doldurdu. Geri sayımın tamamlanmasının ardından dakikalarca süren gösteri büyük ilgiyle izlendi. - DUBAİ