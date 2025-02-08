DÜBAM\'dan Tütünsüz Yaşam Konferansı

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Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen "Bağımlılıktan Özgürlüğe, Tütünsüz Yaşam" başlıklı konferansı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonundaki programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Cengiz Tuncer, Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, bağımlılığa karşı farkındalığı geliştirerek mücadeleyi artırmanın gerekliliğini dile getirerek, "Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir çaba değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla desteklenmesi gereken bir toplumsal sorumluluk olduğuna inanıyor. Üniversite olarak, halk sağlığını koruma misyonumuz doğrultusunda, bu tür farkındalık etkinliklerine destek veremeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Doğal afetten daha fazla ölüme sebep oluyor

DÜBAM Müdürü ve Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Kaya, Dünya'da ve ülkemizde tütün ürünlerinin tüketimine dair önemli istatistikler sunarak sunumuna başladı. Son yıllarda özellikle sigara tüketiminin azaldığına dair araştırmalar paylaşan Kaya, sigaranın, birçok doğal afetten daha fazla oranda ölüme sebep olduğunu söyledi. Sigaraya bir yıllık ortalama maliyeti hakkında da bilgi veren Kaya, sigaraya başlamanın yaşının oldukça düştüğünü ve bu konu hakkında mücadeleyi artırmanın önemine vurgu yaptı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kurt, sigara kullanımının yalnızca bireyin sağlığını değil, özellikle çocuklar gibi korunmasız grupların sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. Sigara dumanına maruz kalan çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen Kurt, bu durumun ilerleyen yaşlarda kronik hastalıklara yakalanma riskini artırdığını dile getirdi. Çocukları pasif içiciliğinin zararlarından korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için toplum genelinde sıkı önlemler alınmasına ve sigara kullanımının azaltılmasına yönelik politikaların hayat geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mekin Çetin, tütünsüz bir yaşamın faydalarını bireysel ve toplumsal açıdan değerlendirdi. Sigarayı bırakmanın kişisel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, yaşam kalitesinin ve süresinin arttığını, 12 farklı kanser türü riskinin azaldığını, kalp-damar hastalıklarının önlenmesine katkı sağladığını ve solunum yolu hastalıklarının oluşma ihtimalini düşürdüğünü belirten Çetin, tütün kullanımının azalmasının erken ölüm oranlarını ciddi şekilde düşürdüğünü, dünya ekonomisine katkı sunduğunu ve hava ile çevre kirliliğini azaltmada önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bunların yanı sıra Çetin, sigaranın bırakılmasıyla birlikte tat ve koku alma duyularının geri döndüğünü, akciğer kapasitesinin arttığını, ağız ve diş sağlığının iyileştiğini, uyku kalitesinin yükseldiğini, cilt kırışıklıklarında iyileşmeler gerçekleştiğini belirtti.

"Tütünle Mücadelede Küresel Politika, Sigara Bırakma Yöntemleri: Medikal Tedavi" başlıklı sunum yapan Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan, tütün kullanımının küresel ölçekteki etkileri ve sigarayı bırakma sürecinde medikal tedavinin rolü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sigarayı bırakmak isteyen bireyler için kullanılan medikal tedavi yöntemlerini detaylandıran Gamsızkan, nikotin tedavileri, reçeteli ilaçlar ve davranışsal destek yöntemlerinin etkinliğinden bahsetti.

"Sigara Bırakma Yöntemleri: Davranışsal Müdahaleler" konulu sunumunda konuşan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Kara, sigarayı bırakmada davranışsal müdahalelerin önemine dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadelede bireysel farkındalığın artırılması, tetikleyicilerin belirlenmesi ve sağlıklı başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesinin sigara bırakma sürecinde etkili olduğunu vurgulayan Kara, sigarayı bırakmak isteyen bireylerin profesyonel destek almasının süreci kolaylaştıracağını ifade etti.

Konferans konuşmalarının ardından Yeşilay Şube Müdürü İsmail Korkmaz tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE