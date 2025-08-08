Düğün Sezonunda Beyaz Eşya Satışları Artıyor - Son Dakika
Düğün Sezonunda Beyaz Eşya Satışları Artıyor

Düğün Sezonunda Beyaz Eşya Satışları Artıyor
08.08.2025 11:18
Eskişehir'de beyaz eşya satışı yapan Hüseyin Ercan, düğün sezonuyla birlikte satışların arttığını belirtti.

Eskişehir'de beyaz eşya satışı yapan Hüseyin Ercan, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte beyaz eşya satışlarının daha da arttığını belirterek, bütün vatandaşlar gibi özellikle yeni evlenecek çiftlere tercihler ve kullanımda dikkat edilmesi gerekenler hakkında tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte beyaz eşya satışlarında hareketlilik yaşanırken, sektör temsilcisi Hüseyin Ercan evlenecek çiftlere uzun ömürlü kullanım konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Evlenecek çiftlerin genelde toplu alım yaptığını ifade eden Ercan, "Bizim uyguladığımız çeyiz paketi adı altında alıcılarımız için indirimimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar artık alışveriş yaparken bin sefer düşünüyor"

Ekonomik şartlardan kaynaklı bir fiyat artışı söz konusu olduğunu söyleyen Ercan, insanların artık alışveriş yaparken bin sefer düşündüğünü, dolayısı ile beyaz eşyalardan uzun ömürlü hizmet beklediklerini belirtti. Alıcılara uzun ömürlü kullanım sunması için beyaz eşya alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine de değinen Ercan, "Öncelikle enerji sınıflarına dikkat edilmeli. Buzdolaplarının no frost özelliğinin olması, karlanma ve buzlanma yapmadığından dolayı daha uzun ömürlü kullanım imkanı sunar" dedi.

"Periyodik bakım daha az enerji harcar, verimliliği arttırır"

Çamaşır makinelerinde güç sensörlerinin, bulaşık makinelerinde ise Wi-Fi gibi özelliklerin tercih edilmesini tavsiye eden Ercan, "Uzun ömürlü kullanım için her makinenin periyodik olarak bakımının yapılması daha az enerji harcadığı gibi verimliliği de arttırmış olur" dedi.

Hüseyin Ercan, "Çamaşır makinesinde su giderlerinin kontrol edilmesi, bulaşık makinesinde filtrelerin temizlenmesi, buzdolabında ise açıkta yiyecek bırakılmaması durumunda daha uzun ömürlü kullanım sağlanır" ifadelerini kullandı.

Mevsimsel olarak fiyatlarda artış yaşandığını belirterek geçen yaz ayı ile bu yaz arasında yaklaşık yüzde 40'lık bir artış söz konusu olduğunu söyleyen Ercan, "Güncel fiyatlar buzdolaplarında 25 bin ile 65 bin TL, bulaşık makinelerinde 20 bin ile 35 bin TL, çamaşır makinelerinde ise 25 bin ile 45 bin TL arasında seyrediyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düğün Sezonunda Beyaz Eşya Satışları Artıyor

SON DAKİKA: Düğün Sezonunda Beyaz Eşya Satışları Artıyor - Son Dakika
