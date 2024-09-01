Düğünde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düğünde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir düğünde meydana geldi. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Ö. isimli kişi, silahla Samet Avcıtürk'ü vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Avcıtürk, hastanede hayatını kaybetti. Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

01.09.2024 22:11
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Düğünde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Olay dün gece, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş mahallesinde 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Ö. silahla evli ve 2 çocuk babası Samet Avcıtürk'ü vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Samet Avcıtürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Ali Çağrı Ö. olay yerinde gözaltına alınırken, kaçan abi Osman Ö. sabah saatlerinde Düziçi Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Osman Ö. ve kardeşi Ali Çağrı Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Samet Avcıtürk ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Asri Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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