Düğünde 'maganda kurşununa' karşı farkındalık oluşturdular - Son Dakika
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Yerel

Düğünde 'maganda kurşununa' karşı farkındalık oluşturdular

Tunceli'de bir sünnet düğününde, yurt genelinde 'maganda kurşunu' dolayısıyla yaşanan üzücü olayların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak adına 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' pankartları açıldı. Düğün alanına asılan pankartlar, davetlilerden de destek gördü. Haberlerde gördükleri maganda kurşunu kaynaklı can kayıplarından etkilenen bir kişi, düğünde konuşarak insanları silah kullanmamaya çağırdı. Maganda kurşununa karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirten bir diğer kişi ise düğünlerde silah kullanma olaylarının yaşanmadığı ilçelerinde bile bu konuda duyarlılık oluşturmak istediklerini ifade etti.

19.06.2024 10:54
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Düğünde 'maganda kurşununa' karşı farkındalık oluşturdular

TUNCELİ - Tunceli'de bir sünnet düğününde, yurt genelinde 'maganda kurşunu' dolayısıyla yaşanan üzücü olayların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak adına 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' pankartları açıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde yapılan bir sünnet düğününde, düğün alanına maganda kurşununa karşı uyarı pankartları asıldı. 'Mutluluğa kurşun sıkma', 'geleceği karartma' yazılı pankartlar, düğüne gelen davetlilerden de destek gördü.

Haberlerde gördükleri maganda kurşunu kaynaklı can kayıplarından etkilendiğini aktaran Mehmet Oğuz Top, "Bugün benim torunum Mustafa Aziz'in sünnet düğünü var. Mutluluğa kurşun sıkmayalım. Herkese örnek olalım. Biz Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünden herkese sesleniyoruz. Düğünlerde canlar yanmasın. İnsanlar ölmesin. Çocuklarımız ölmesin. Biz bir örnek olarak bu olayı başlatmış bulunuyoruz. Biz haberlerde ülkemizin bir kaç şehrinde görüyoruz. Düğünlerde havaya silah sıkıyorlar. Kör kurşun gidip insanları buluyor. Biz böyle güzel ve mutlu günlerimizde silah kullanmayalım. Davul zurna eşliğinde halaylarımızı çekelim. Düğünlerimiz mutlulukla sonlansın. Bir daha canlar yanmasın" dedi.

Maganda kurşununa karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Orhan Akdeniz ise "Düğünlerde Çemişgezek ilçemizde silah sıkma olayı yaşanmıyor. Ama biz yine de maganda kurşununa karşı farkındalık oluşturmak istedik. Biz artık haberlerde maganda kurşunu haberleri görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Tunceli, Sünnet, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğünde 'maganda kurşununa' karşı farkındalık oluşturdular - Son Dakika

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