Duhok ve IKBY Heyeti ETSO\'yu Ziyaret Etti

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası ile IKBY heyeti ETSO'nı ziyaret etti.

İş İnsanı Ferit Kaya, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şukri Cemil Nuri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Avraz Bahjat Abdullah, IKBY Erbil Turizm Bakanlığı Yetkilisi Sirwan Tawfik ve Erbil Turizm Bakanlığı Turist Sorumlusu Abdullah İbrahim, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti. Heyet, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın tarafından ağırlandı.

"Irak, ihracatımız için en büyük pazar konumunda"

Ziyarette konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Türkiye ve Irak arasındaki 20 milyar doları aşan ticaret hacmine dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticari potansiyeli daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirten Özakalın, "Irak, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılarımız için açık ara en büyük pazar konumundadır. Erzurum özelinde toplam dış satımımızın yaklaşık yüzde 15'ini doğrudan Irak'a yapıyoruz. Gıda, inşaat-yapı malzemeleri ve makine sanayisi alanlarında son derece güçlü ve istikrarlı bir tedarik zincirine sahibiz." dedi.

Kalkınma yolu ve iyidere limanı ile stratejik lojistik ağı

Dış ticaretin ana arteri olan Habur Sınır Kapısı üzerinden lojistik akışının kesintisiz devam ettiğini ifade eden Özakalın, Basra'dan Türkiye sınırına uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin tarihi önemine değindi. Bölgedeki lojistik entegrasyonun Erzurum için kritik olduğunu vurgulayan Özakalın, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bölgemizde yapımı bitme aşamasında olan Rize İyidere Lojistik Limanı, Irak'tan başlayıp Türkiye'ye uzanan ticaret aksının Karadeniz'e, dolayısıyla Avrupa ve Rusya pazarlarına açılan en stratejik çıkış kapısı olacaktır. Erzurum, güneyde Kalkınma Yolu ile gelecek olan ticaret akışını, kuzeyde İyidere Lojistik Limanı üzerinden deniz yollarına bağlayan en kritik lojistik kavşak noktasıdır. Temel vizyonumuz, şehrimizin üretim potansiyelini bu küresel koridora tam anlamıyla entegre etmektir."

Sağlık ve kış turizminde iş birliği çağrısı

Heyette turizm yetkililerinin bulunmasının ticari görüşmelere yeni bir boyut kazandırdığını aktaran Özakalın, "Palandöken Kayak Merkezi'nin sahip olduğu uluslararası kış turizmi altyapısı ile Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin sunduğu üst düzey sağlık turizmi imkanları, ikili ilişkilerimizde hızla hayata geçirmemiz gereken alternatiflerdir. Karşılıklı turizm acenteleri ağının güçlendirilmesi ve sağlık turizmi kapsamında şehrimize hasta yönlendirilmesi noktasında her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iş birliği temennileriyle sona erdi. - ERZURUM