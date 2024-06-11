Dulkadiroğlu Belediyesi Kurban Satış Noktasında Çorba İkramında Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Dulkadiroğlu Belediyesi Kurban Satış Noktasında Çorba İkramında Bulundu

Dulkadiroğlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geçici olarak kurulan kurban satış noktasında, kurban satıcılarına ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Kurban satış noktasında her gün çorba ikramı olacağını dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bayramın manevi havasını paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

11.06.2024 11:24
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Dulkadiroğlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geçici olarak kurulan kurban satış noktasında, kurban satıcılarına ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Satış alanı içerisinde gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, kurban satıcıları ve vatandaşlar için ikram hazırladı.

Kurban satış noktasında her gün çorba ikramı olacağını dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Belediyemiz her zaman olduğu gibi bu bayramda halkımızın yanında olmaya devam ediyor. Kurban satış noktasında, hem satıcılarımızın hem de vatandaşlarımızın rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bu kapsamda, bayram gününe kadar her sabah satış noktasında çorba ikramında bulunacağız. Amacımız, hem satıcılarımızın hem de vatandaşlarımızın güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak ve bayramın manevi havasını hep birlikte paylaşmaktır. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dulkadiroğlu Belediyesi Kurban Satış Noktasında Çorba İkramında Bulundu - Son Dakika

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