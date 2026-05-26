Dülük Tabiat Parkı bayramda ücretsiz

26.05.2026 14:39  Güncelleme: 14:41
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların aileleriyle birlikte huzurlu ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Yılmaz, özellikle ateş yakılması ve çevre kirletilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından bayram süresince park alanında gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Yılmaz, vatandaşların güvenli, temiz ve huzurlu bir ortamda bayram geçirebilmesi için ekiplerin görev başında olacağını ifade etti. Temizlik ekiplerinden zabıtaya kadar birçok birimin bayram boyunca sahada aktif olarak çalışacağını söyleyen Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı'nın Gaziantep'in nefes alan en önemli doğal yaşam alanlarından biri olduğunu vurguladı.

"Doğayı temiz tutmalıyız"

Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı özel günler olduğunu belirten Başkan Yılmaz, vatandaşların bu güzel atmosferi doğaya zarar vermeden yaşaması gerektiğini ifade ederek, "Bayram boyunca tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte Dülük Tabiat Parkımıza bekliyoruz. Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilmesi adına parkımız ücretsiz hizmet verecek. Ancak özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Ateş yakılması, kontrolsüz şekilde mangal kullanılması ve çevre kirletilmesi hem doğamıza hem de geleceğimize zarar veriyor. Hepimiz bu alanların emanetçisiyiz. Lütfen piknik sonrası çöplerimizi bırakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım ve doğal yaşamı koruyalım. Şimdiden sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereket dolu bir bayram diliyorum. Bayramın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

