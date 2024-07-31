Şehitkamil Belediye Başkanı Dülükbaba Tabiat Parkı\'ndaki Yolları Genişletiyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülükbaba Tabiat Parkı içerisindeki yollarda, genişletme ve ıslah çalışması başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Dülükbaba Tabiat Parkı içerisinde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin desteği ve yoğun çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangın sırasında mevcut yolların dar olması, çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesini engelledi. Bu sorunu çözmek amacıyla harekete geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yangın gibi acil durumlara daha etkin müdahale edebilmek için yolların genişletilmesi ve ıslah edilmesi talimatını verdi. Muhtemel bir olumsuz duruma daha etkili bir şekilde müdahaleyi mümkün kılacak çalışmalar, kısa süre içerisinde tamamlanacak. - GAZİANTEP