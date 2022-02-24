Dumlupınar'da muhtarlar toplantısı - Son Dakika
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Dumlupınar'da muhtarlar toplantısı

24.02.2022 11:59
Dumlupınar'da muhtarlar toplantısı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde muhtarlar toplantısı, Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde muhtarlar toplantısı, Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Gazi İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya Su Devlet İşleri 34.Şube Müdür Vekili İbrahim Kavak, Türk Telekom İl Müdürlüğü Teknik Operasyonlar Yöneticiliği Saha Amiri Hakan Güzen, Kütahya OEDAŞ Sistem İşletme Başmühendisi Ahmet Şiriner, Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Özkan Ateş, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, köy ve mahalle muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda mahallelerdeki ve köylerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile kurumların bir araya gelmesi ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. Köylerde yapılan, içme suyu, kanalizasyon, alt yapı, yol ve ulaşım çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, muhtarlar sırayla söz alarak mahalle ve köylerinin ihtiyaçlarını talep, görüş ve önerilerini bildirdiler. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da muhtarlar toplantısı

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Dumlupınar, Karadağ, Kütahya, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dumlupınar'da muhtarlar toplantısı - Son Dakika


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