Köyceğiz'de Dünya Arı Günü coşkusu
Köyceğiz'de Dünya Arı Günü coşkusu

21.05.2026 18:09
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Arı Günü kapsamında arıcılık deneyim standı, bal tadımı, yarışmalar ve çocuk etkinlikleriyle dolu bir program düzenlendi. Kaymakam Mert Kumcu, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Arı Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dünya Arı Günü programı Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanı'nda açılış konuşmasıyla başladı.

Arıcılık ve arının önemi hakkında video sunumu gerçekleştirildi. Dünya Arı Günü programı kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Programda; arıpoly, çiçek eşleştirme, bal tadımı, yüz boyaması, arı evi, alçıdan arı boyaması, çuval yarışı, halat çekme, sandalye kapmaca gibi etkinliklere yer verildi. Arıcılık deneyim standında uygulamalar yapıldı. Polen taşıma yarışması düzenlendi. İkramlar ve hediye takdimi ile program sona erdi. Dünya Arı Günü programına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, konsepte uygun sarı ve siyah giyinen öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Çevre, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:46:37.
