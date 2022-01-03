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Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

03.01.2022 14:18
Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi Milli Değerler Topluluğu tarafından düzenlenen 'Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü' isimli etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Milli Değerler Topluluğu tarafından düzenlenen 'Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü' isimli etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Geleneksel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülay Yürekli, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Toksoy, öğrenciler ve öğretim üyelerimiz katıldı.

Toplulukların önemini belirterek konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Uzun bir aradan sonra öğrenci topluluklarını harekete geçirdik. İlk topluluk faaliyetlerinden olan Azerbeycan'ın milli günü ve Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtuluşu olması sebebiyle çok anlamlı. Bu bağlamda Milli Değerler Topluluğu çatısı altında gerçekleşen etkiliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi. Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın konuşmasının ardından etkinlik, öğrencilerin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi için hazırladıkları sunum ve müzik dinletisi ile devam etti.

Doç. Dr. Tülay Yürekli konuşmasında, "Özellikle son dönemde Dağlık Karabağın alınması ile ilgili Azerbaycan'ı kutluyorum. Üniversitemizde, öğrenci arkadaşların bu tarz etkinlikler düzenlemesi bizim için son derece gurur verici. Görüyorum ki burada hem Azerbaycan hem de Türkiye'de yaşayan Türkler var. Hepinizi bir arada böyle kardeşçe görmek gurur ve mutluluk verici" dedi

Etkinlik sonunda konuşan Doç. Dr. Ahmet Toksoy ise konuşmasında; "Azerbaycan 'od' yani ateş yurdu demektir. Türklük için yanan ateş demektir. Azerbaycan'ın kara günleri 19.YY'da başlıyor. Rusların sıcak denize inme hayali sonucunda Gülüstan Antlaşması ile Azerbaycan; Aras Nehri sınır olmak üzere kuzeyi Rusların, güneyi ise İranlıların hakimiyetine geçti. 80 yıllık zulüm 1907 de Azerbaycan'ın fikir adamları yetiştirmesi ile yön değiştirdi" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin şiir dinletisi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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