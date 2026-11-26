Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte balıkçılık, su ürünleri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın önemi üzerinde duruldu.

Yapılan sunumda öğrencilere deniz ve iç su ekosistemlerinin korunması, su ürünlerinin doğal kaynaklar bakımından taşıdığı önem ve bilinçli balıkçılık hakkında bilgi aktarıldı. Su kaynaklarının korunmasında bireysel sorumlulukların altının çizildiği etkinlikte, doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi.

Programın sonunda öğrencilere balık ikram edildi. İkram esnasında balığın sağlıklı ve dengeli beslenmedeki yerine dair bilgilendirmede bulunuldu.