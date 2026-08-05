Dünya Emzirme Haftası\'nda Farkındalık Etkinliği

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında Soma Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Manisa'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Soma Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte kurulan bilgilendirme standında anne adayları ve ailelere anne sütünün önemi anlatılırken, emzirme konusunda toplumda "doğru bilinen yanlışlara" ilişkin bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekildi ve etkinlikte ailelere şu bilgiler aktarıldı:

"İlk 6 ay boyunca anne sütü bebeğin tüm su ihtiyacını karşılıyor. Emziren annelerin iki kişilik değil, dengeli beslenmesi ve bol su tüketmesi gerekiyor. Doğumdan hemen sonra gelen ağız sütü (kolostrum), bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren ilk ve en önemli besin olarak kabul ediliyor. Ek gıdaya 6'ncı ayda başlanması, emzirmenin ise 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi öneriliyor."

"ANNE SÜTÜ YALNIZCA BİR BESİN DEĞİL"

Dünya Emzirme Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Soma Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Damla Kurt, anne sütünün bir bebeğe verilebilecek en kıymetli yaşam armağanı olduğunu, doğumdan sonraki ilk saatlerin hem anne hem de bebek açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

"Bebeğin annesiyle ten tene temas ettiği, annesinin kokusunu ve sesini tanıdığı ilk anlarda emzirmenin başlaması son derece değerlidir" diyen Kurt, bu sürecin yalnızca beslenme değil, sevgi, güven ve bağlanmanın da temeli olduğunu da ifade etti.

"HER DAMLA ANNE SÜTÜ GELECEĞE YATIRIMDIR"

Kurt, doğumun ardından gelen ilk sarı sütün, yani kolostrumun, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli doğal koruyucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İlk günlerde gelen birkaç damla kolostrumdan başlayarak anne sütünün her damlası çok kıymetlidir. Anne sütü bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesine, sağlıklı büyümesine ve gelişmesine destek olur. Kısacası her damla anne sütü yalnızca bugünü değil, bebeğin geleceğini de koruyan çok değerli bir yatırımdır."