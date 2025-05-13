Dünya Engelliler Haftası Kula'da Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Engelliler Haftası Kula'da Kutlandı

Dünya Engelliler Haftası Kula\'da Kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nden programlarla Dünya Engelliler Haftası kutlandı.

13.05.2025 15:24
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Manisa'nn Kula ilçesinde Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Kula Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kula Yaren Ekibi eşliğinde protokol üyeleri, Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Akhisar Rehabilitasyon Merkezi sakinleri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde engellilere yönelik farkındalık pankartları bulunan kurum sakinleri, vatandaşlar tarafından alkışlanarak desteklendi. Kortej yürüyüşünün ardından Dünya Engelliler Haftası Programı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Kuruluş Müdürü Mehmet Artaç yaptı. Özel eğitim öğrencileri tarafından şiirlerin okunması ve hazırlanan gösterilerin sergilenmesi ile program son buldu. Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlanan etkinlikler 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklere Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Haftası Kula'da Kutlandı - Son Dakika

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