Dünya Güzeli Nergis Demirarslan, Samsunspor Antrenmanına Ziyarette Bulundu

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Samsunspor taraftarı olan dünya ve Türkiye güzeli Nergis Demirarslan, kırmızı-beyazlıların antrenmanına giderek takımı ziyaret etti. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Nergis Demirarslan'a imzalı Samsunspor forması hediye edildi.

Samsun'da yaşayan ve yıllar önce denizde şakalaşma sırasında geçirdiği kaza sonucu belden aşağısı tutmayan, el parmaklarını da kullanamayan '2009 Engelliler Dünya Güzeli' Nergis Demirarslan, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Fatih Karagümrük maçı öncesindeki antrenmanını izledi.

Kırmızı-beyazlı takımın hayranı olan Nergis Demirarslan, Süper Lig'de kalmayı başaran takımı tebrik ederken, Teknik Direktör Markus Gisdol ve Kırmızı- Beyazlı futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Samsunspor Kulübü bu anlamlı ziyaret sonrası Nergis Demirarslan'a tüm takımın imzaladığı formayı hediye etti.

"Sezon kötü başladı ama güzel bitti"

Taraftarı olduğu Samsunspor'un Süper Lig'de kalmayı sonuna kadar hak ettiğini ifade eden Demirarslan, "Sezon kötü başladı ama güzel bitti. Hem Markus Gisdol'e, hem de futbolcularımıza koyu bir Samsunspor taraftarı olarak teşekkür ediyorum. Başkanımız Yüksel Yıldırım önderliğinde yeni sezonda da Süper Lig'de ses getirecek işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. - SAMSUN