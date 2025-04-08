(EDİRNE) - Edirne'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde "Önce İnsan" fotoğraf sergisi açıldı. Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, "Bizlere sunulan sosyal yardımlar, bizlere bir lütuf olarak görülmemelidir. Son günlerde ekonomik yaşamın zorluğu, sadece roman vatandaşları etkilemediğini belirtmek isteriz. Memleketin güzel renkleri, gençleri sessizce solmaya devam ediyor" dedi.

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu, Tarihi Edirne Belediyesi binası yanında romanların yaşam kültürünü anlatan fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öktem ve Roman vatandaşlar katıldı. Açılışta, katılımcılar tarafından gökyüzüne "adalet" yazılı balonlar da bırakıldı. Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, açılış öncesi yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Romanlar özelinde tam manasıyla eşitlikçi, adil ve kabullenici olmanın zorluğu da yaşanmaktadır. Romanların tarihsel, sosyo-kültürel farklılıkları, ekonomik yoksunlukları, kendilerini dezavantajlı konuma sürüklemiştir. Bizlere sunulan sosyal yardımlar, bizlere bir lütuf olarak görülmemelidir. Son günlerde ekonomik yaşamın zorluğu, sadece roman vatandaşları etkilemediğini belirtmek isteriz. Memleketin güzel renkleri, gençleri sessizce solmaya devam ediyor. Birileri hala bizlere renkli dünyalar satıyor. Oysa renkli dünyanın arkası, görünmeyen halkası, çaresizlik ve perişanlık kokuyor. Umut kapımızı açık bırakarak roman vatandaşlarımızın devletimizin yardım kapılarında sıra beklemediği, el açmadığı günlere kavuşma dileğimizle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun."