Dünya şampiyonu sualtı fotoğrafçısı, Başkan Ömer Günel'le buluştu - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 18. Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda dünya birincisi olan Kuşadalı sualtı fotoğrafçısı Eser Paşa ile bir araya geldi.

CMAS tarafından bu yıl 18'ncisi düzenlenen Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası, 6-7 Ekim tarihleri arasında Portekiz'in Porto Santo Adası'nda yapıldı. Balık, makro, tema, geniş açı, modelli geniş açı olmak üzere 6 ayrı kategoride yapılan şampiyonada Türkiye'yi fotoğrafçı Hakan Başar, Eser Paşa, dalış eşi olarak Ersin Tohumat, Tolga Pat ve takım kaptanı Asım Dumlu temsil etti. Türkiye Milli takımı, katıldığı tüm kategorilerde final gruplarına girerek takım sıralamasında 21 ülke arasında dünya beşincisi oldu. Yarışmanın en prestijli olan kategorisinde Kuşadası Belediye Spor sporcusu Eser Paşa ile Tolga Pat, çektikleri Gaze (bakış) isimli sualtı fotoğrafıyla dünya şampiyonu oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şampiyon sualtı fotoğrafçısı Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat'ı makamında ağırladı. Eser Paşa'ya teşekkür plaketi veren Başkan Ömer Günel, "Ülkemizi ve kentimizi çok önemli bir organizasyonda temsil ettiniz. Elde ettiğiniz başarı bizleri gururlandırdı. Yaptığınız işin ne kadar özveri gerektirdiğini ve zor olduğunu biliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak sizlere desteğimizi sürdüreceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Kuşadalı sualtı fotoğrafçısı Eser Paşa ise "Desteğiniz bizleri çok mutlu etti. Kuşadası'nı böyle önemli bir organizasyonda temsil etmek bizim için çok önemliydi. Güzel bir iş çıkarttık. Sizlere ve her zaman yanımızda olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN